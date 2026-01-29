Haberler

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı toprağa verildi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın danışmanı Serdar Özkanatoğlu, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Mamak Ortaköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özkanatoğlu, defin işlemi için Ortaköy Mezarlığı'na götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, Mamak Ortaköy Camisi'ne getirildi. CHP personeli Özkanatoğlu'nun cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkanatoğlu'nun ailesi, partililer ile çok sayıda kişi katıldı. Serdar Özkanatoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Düğünlerde çeyrek takmak hayal oldu! Güncel fiyatına bakın
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Antalya'daki yolsuzluk iddianamesinde çarpıcı detaylar! Milyonluk hediyeler havada uçuşmuş

İddianamede çarpıcı detaylar! Milyonluk hediyeler havada uçuşmuş
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın