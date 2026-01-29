CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, Mamak Ortaköy Camisi'ne getirildi. CHP personeli Özkanatoğlu'nun cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkanatoğlu'nun ailesi, partililer ile çok sayıda kişi katıldı. Serdar Özkanatoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.