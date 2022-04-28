Şentop: "Saraybosna'da Parlamentonun İki Kanadının Yetkilileriyle de Başkanlık Divanı Üyeleriyle de Temaslarımız Oldu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküp'te; Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde iftar programına katıldı. Şentop, Balkanlar'da yaptığı ziyaretlere ilişkin, " Saraybosna'da parlamentonun iki kanadının yetkilileriyle de, başkanlık divanı üyeleriyle de temaslarımız oldu. Travnik'te de 1990'lı yılların ilk yarısında soykırım esnasında şehit olanların aileleri ile bir araya geldik" değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde katıldığı iftar programı öncesi ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Şentop, şöyle konuştu:

"SARAYBOSNA'DA TEMASLARIMIZ OLDU"

"İftarlar ile ilgili zaten davetler vardı. Biz de programımızı onunla bütünleştirerek yaptık. Daha önce de iftar yaptık. Salgın süreci aksatsa da gerek Bosba-Hersek'te gerekse Makedonya'da iftarlara da katılmıştık. Bu seferde Saraybosna'da parlamentonun iki kanadının yetkilileri ile de, başkanlık divanı üyeleriyle de temaslarımız oldu. Devlet Başkanları Konseyi, dönem başkanı şu anda sayın Caferoviç'le de görüştük gece geç saatlerde. Onun dışında hem Livno'da hem de Travnik'te iftarlara katıldık. Livno, Hırvatistan sınırlarına yakın bir yer, Boşnakların azınlıkta olduğu bir bölge. Orada da iftarla ilgili bir davet vardı. O maksatla orada da bulunduk. Travnik'te de 1990'lı yılların ilk yarısında soykırım esnasında şehit olanların aileleri ile bir araya geldik.

"RAMAZAN'IN FİZİK OLARAK İZAHLARI DA YAPILIYOR; BİRÇOK HEKİMLERİNDE DİYET PLANLARI İÇERİSİNDE HAFTADA İKİ GÜN ORUÇ DİYETLERİ VAR"

Ramazan ayı; bizde 11 ayın sultanıdır. Ramazan'ı özellikli kılan da bu. Şöyle ifade ediyorum, Travnik'te akşam söyledim, bütün kullandığımız eşyaların, evlerin, otomobillerin temizliğe ve bakıma ihtiyacı var. Özellikle otomobillerde. Birkaç aylık, yıllık bakımlar yapılır. Eşyamızda, bedenimizde, fizik anlamında bakımlar, temizlikler yapılır. İnsanın ruhunu da mana dünyasına da zaman zaman tozlanan eskiyen yıpranan yerleri oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili olarak dinimizde, bakım, onarım düzenlemeleri yapılmış. İşte günlük bakım, 5 vakit namaz; haftalık bakım Cuma namazı, yılda bir Ramazan ve kurban bakımları, bir de ömürlük bakım olan hac bakımı var. Dolayısıyla Ramazan bu anlamda manevi olarak bakım ve onarım ayı. Metafizik anlamda da aslında bir ziyafet ayı. Bu bakımdan rahmetli Sezai Karakoç Samanyolu'nda ziyafet ayı olarak Ramazan'ı nitelendiriyor.

Bunun artık fizik olarak da izahları da yapılıyor son zamanlarda. Birçok hekimlerde diyet planları içerisinde; bakıyorsunuz, haftada iki gün oruç diyetleri var veya günlük olarak 8 saat ye, 16 saat yeme gibi bizim oruç olarak metafizik olarak değerlendirmiş olduğumuz hususu gerçekten insanın vücuduna da, bünyesine de faydalı olduğuna dair değerlendirmeler de yapılıyor. Bu anlamda daha geri gittiğimizde Adem'den bu yana oruç bütün dinlerde birer ibadet olarak, farklı şekillerde de olsun düzenlenmiş. Çok kıymetli bir ibadet. "