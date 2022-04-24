Şentop: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir" - Haberler

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Şentop: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması Fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması

Fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. (3)

AA / Müjdat Genç - Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı, Mustafa Şentop, Güncel, Haberler

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