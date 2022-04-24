Şentop: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir"
AA - Müjdat Genç - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması Fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. (3)
AA / Müjdat Genç - Güncel