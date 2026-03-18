Güney Afrika'da muhalefetten, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun iptaline tepki

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefet partisi EFF, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Fas'a vermesi kararına tepki gösterdi ve bu durumu adaletsiz buldu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararına tepki gösterdi.

EFF'den yapılan yazılı açıklamada, "EFF, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, Senegal'in haklı Afrika Uluslar Kupası zaferini elinden alıp Fas'a verme yönündeki adaletsiz kararını reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasının tamamlanmış olduğu ve Fas'ın sahada dürüstçe kaybettiği vurgulanarak, "Afrika futbolu, Fas'ın CAF üzerindeki bariz haksız nüfuzu nedeniyle son düdükten sonra toplantı salonlarında karara bağlanamaz. EFF, bu meseleyi Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma konusunda Senegal'in yanındadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

CAF Temyiz Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

Buna göre, sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve Fas, aynı zamanda ev sahibi de olduğu AFCON 2025'in şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösteriyor.

Söz konusu maddelere göre, bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda, söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray, Avrupa'da finalde
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti

Elinde çekiçle kavgaya gidiyordu! Kamerayı görünce anında çark etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

2 farktan harika geri dönüş! Milli yıldızımız çeyrek finale çıktı