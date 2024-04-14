Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Senegal'deki Deniz Kabuğu Adası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'in güneybatısında yer alan ve kum midyesi kabuklarından oluşan "deniz kabuğu adası (Ile aux coquillages) ziyaretçilerine eşsiz görsel deneyim sunuyor.

Başkent Dakar'a yaklaşık 150 kilometre mesafede, "küçük sahil (petit cote)" olarak bilinen kıyı şeridinin güney ucunda kalan asıl ismi "Fadiouth" olan adanın 11. yüzyılda insan alışkanları sonucu oluştuğuna inanılıyor.

Adanın, kum midyeciliğiyle uğraşan Serer etnik grubunun, midye kabuklarını gelgitlerin oluşturduğu geniş bir birikintiden yüzyıllar boyu toplamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Sular çekildiğinde mangrov ormanları, tuz ve çamurun kaldığı birikintiye atılan midye kabuklarının zamanla bölgede üzerinde yerleşim olan bir adaya dönüştüğü belirtiliyor.

Zeminin tamamen deniz kabuklarıyla kaplı olduğu adada toprağa ulaşmak için ise 7-8 metre derine inmek gerekiyor.

Yüzyıllar boyu biriken deniz kabukları dayanıklı malzeme olması sebebiyle inşaat malzemesi olarak da tercih ediliyor. Adadaki birçok yapının duvar harcında kullanılan öğütülmüş deniz kabukları da dikkati çekiyor.

Yaklaşık 10 bin kişinin ikamet ettiği adanın ana geçim kaynakları arasında turizm, balıkçılık ve tarım yer alıyor.

Ziyaretçiler, araçla gitmenin yasak olduğu adaya, Joal kentinin 2 noktasından uzanan ahşap köprüyü geçerek ulaşıyor.

Zemini kaplayan deniz kabukları, tek katlı evler ve at arabalarının dolaştığı daracık sokaklarıyla ada, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Müslümanlarla Hristiyanlar aynı mezarlıkta

Nüfusunun yüzde 90'ını Hristiyanların oluşturduğu adada Müslümanlarla Hristiyanların bir arada yaşama kültürü de oldukça dikkati çekiyor.

Adaya başka bir ahşap köprüyle bağlanan ufak adacıktan oluşan ve turistlerin akınına uğrayan mezarlık da bu birlikte yaşama kültürünün en belirgin simgelerinden kabul ediliyor.

Haç simgeleriyle "ruhuna el fatiha" yazılı mezar taşlarının birbirine komşu olduğu mezarlık da özellikle Avrupalı turistlerin akınına uğruyor.

Mangrov ormanlarına karşı konumlanan mezarlık, deniz kabuklarının oluşturduğu bembeyaz zeminde beliren heybetli baobab ağaçlarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Adanın kara bağlantısından en uzak kısmında da Müslüman toplumu için Fadiouth Ulu Cami yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Senegal Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mufassal nedir? Kuran'da Mufassal ne demektir? Mufassal kelimesinin tanımı ve anlamı! Muavvizeteyn nedir? Kuran'da Muavvizeteyn ne demektir? Muavvizeteyn kelimesinin tanımı ve anlamı! Sami Yen Haber olayı ne 14 Nisan 2024? Arşiv Unutmaz Galatasaray - Sami Yen Haber olayında neler oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title