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Senegal'de Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Düzenlendi

Senegal'de Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Düzenlendi
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Türkiye Maarif Vakfı tarafından Dakar'da düzenlenen eğitim fuarında Yeditepe, Üsküdar, Atılım, Gelişim ve Doğuş üniversiteleri tanıtıldı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi ve Maarif Eğitim Ajansı yetkilileri fuarın açılışını yaptı ve öğrencilere Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Maarif Eğitim Ajansı, Senegal'in başkenti Dakar'da Türk üniversitelerini tanıtmak amacıyla eğitim fuarı düzenledi.

Bu yıl ilki düzenlenen fuarda, Yeditepe, Üsküdar, Atılım, Gelişim ve Doğuş üniversiteleri stant açtı.

Fuarın açılış kurdelesini, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, TMV Senegal Koordinatörü Enes Yörük ile bazı katılımcı üniversite yetkilileri kesti.

Büyükelçi Sağman, burada yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana Maarif Eğitim Ajansı tarafından düzenlenen eğitim fuarlarının çok önemli olduğunu, bu fuarlar sayesinde dünyanın birçok ülkesindeki öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerle buluştuğunu söyledi.

Bu tarz eğitim işbirlikleriyle halihazırda mükemmel olan Türkiye-Senegal ilişkilerinin daha da derinleşeceğini dile getiren Sağman, fuara gelen öğrencilere de Fransızca hitap ederek, Türkiye'deki eğitim fırsatlarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Özkan da Senegal'de ilk kez böyle bir fuar düzenlediklerinin altını çizerek, kaliteli ve iyi yetişmiş öğrencilerin eğitimlerine Türkiye'de devam etmesini istediklerini kaydetti.

Büyükelçi Sağman ve Özkan, açılışın ardından stantları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünün de stant açtığı fuara, Dakar ve çevresindeki okullardan yoğun ilgi gösterildi.

Stantlar etrafında uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, yetkililerden Türkiye'de eğitim hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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