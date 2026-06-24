Senegal'de Şefkat Yolu Derneği cami ve su kuyusu açtı

Senegal'de faaliyet gösteren Şefkat Yolu Derneği, Dakar yakınlarında cami ve su kuyusu açılışı yaptı.

Dakar'a yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Keur Ndiaye Lo yerleşiminde inşa edilen cami ve su kuyusunun açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dakar İslam Enstitüsü Genel Müdürü Ahmed Sakhir Mbaye, Şefkat Yolu Derneği Senegal Koordinatörü Abdullah Akgül, Sangalkam Belediye Başkanı Alfa Bokar Khouma ve yerel yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Karaoğlu, Türkiye ile Senegal arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin insani yardım ve kalkınma projeleriyle güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Koordinatör Akgül ise Senegal'deki eğitim, insani yardım ve kalkınma faaliyetlerini sürdürdüklerini, ilerleyen dönemde çocuk ve gençlere yönelik dini eğitim faaliyetlerinin yürütülebileceği bir eğitim kompleksi kurmayı planladıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Alfa Bokar Khouma da projenin bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, ikramların ardından sona erdi.

Proje kapsamında cami ve su kuyusunun enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kurularak, tesislerin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması da hedeflendi.