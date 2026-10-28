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Senegal'de SAMES çağrısıyla ülke genelinde 72 saatlik sağlık grevi başladı

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Doktor, eczacı ve diş hekimleri, özlük hakları müzakerelerindeki tıkanıklık nedeniyle Senegal genelinde 28-30 Ekim'de 72 saatlik greve başladı. Hastanelerde poliklinik ve rutin hizmetler dururken grev, Dakar 2026 Olimpiyatları ve difteri salgınıyla mücadele öncesine denk geldi.

Senegal'de doktor, eczacı ve diş hekimleri, hükümetle yürütülen özlük hakları müzakerelerindeki tıkanıklık nedeniyle ülke genelinde 72 saatlik greve başladı.

Senegal Özerk Doktorlar, Eczacılar ve Diş Hekimleri Sendikasının (SAMES) çağrısıyla 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerini kapsayan iş bırakma eylemiyle, kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarındaki poliklinik ile rutin sağlık hizmetleri durduruldu.

Sağlık çalışanlarının üç günlük grevi, başkent Dakar'da 31 Ekim'de başlayacak, Afrika kıtasında bir ilk olacak Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın hemen öncesine rastladı.???????

Binlerce yabancı sporcu, heyet ve ziyaretçinin kente intikal ettiği bir dönemde başlayan iş bırakma eyleminin, başkentteki kamu hastanelerinde ve sağlık tesislerinde hizmet aksamalarına yol açmasından endişe ediliyor.

Eylem ayrıca, ülkede son haftalarda 14 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan difteri salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen filyasyon ve aşılama taramalarının yoğunlaştığı kritik bir döneme denk geliyor.

Sendikanın talepleri ve sağlık tesislerindeki durum

Sendika yönetimi, hükümetin daha önce taahhüt ettiği konut tazminatlarının yaygınlaştırılması, kariyer basamaklarının yeniden düzenlenmesi, sağlık sözleşmelilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve kamu hastanelerindeki teknik teçhizat yetersizliklerinin giderilmesini talep ediyor.

SAMES yetkilileri, grev boyunca acil servisler, yoğun bakım üniteleri ve acil cerrahi müdahaleler için asgari nöbetçi personel bulundurulacağını, ancak poliklinik muayeneleri ile planlı operasyonların 30 Ekim gecesine kadar tamamen durdurulacağını açıkladı.

Ülkede art arda gelen grev dalgası

Senegal'de geçen hafta da ana toplu taşıma kurumu Dakar Dem Dikk ve ulusal elektrik kurumu Senelec çalışanlarının bağlı olduğu 13 sendika konfederasyonu 72 saatlik genel greve gitmişti.

Yaklaşık 44 milyar dolarlık kamu borcu nedeniyle kamu harcamalarını kısmaya ve bütçe açığını daraltmaya çalışan hükümet ile yüksek yaşam maliyeti ve enflasyon karşısında kazanımlarını korumak isteyen sendikalar arasındaki sosyal tansiyon, olimpiyat organizasyonu öncesinde yükselmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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