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Senegal'de muhalif lider Sonko'nun destekçileri liderlerinin evinin önünde bekliyor

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Senegal'de dün serbest bırakılan muhalif lider Ousmane Sonko'nun destekçileri, liderlerinin evinin önünde bekleyişini sürdürüyor. Ellerinde bayraklar ve liderlerin fotoğrafları bulunan yaklaşık 100 kişi zaman zaman şarkılar söylüyor, tezahüratta bulunuyor. Sonko ve sağ kolu olan Cumhurbaşkanı adayı Bassirou Diomaye Faye'nin gün içinde gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Senegal'de dün serbest bırakılan muhalif lider Ousmane Sonko'nun destekçileri, dün geceden bu yana liderlerinin evinin önünden ayrılmıyor.

Dün gece yarısı genel siyasi af kapsamında Dakar'daki Cap Manuel cezaevinden çıkan Sonko ve sağ kolu olan Cumhurbaşkanı adayı Bassirou Diomaye Faye'nin destekçileri, Sonko'nun yaşadığı Cite Keur Gourgi Mahallesi'ndeki evinin önünde dünden beri bekleyişini sürdürüyor.

Ellerinde Senegal bayrakları ve Sonko ile Faye'nin fotoğrafları bulunan yaklaşık 100 kişi zaman zaman şarkılar söylüyor, tezahüratta bulunuyor.

Sonko destekçileri, liderlerini dün gece cezaevi önünde büyük bir kalabalıkla karşılamış ve kilometrelerce uzayan konvoyla evine kadar eşlik etmişti.

Sonko'nun yaşadığı mahallede ise neredeyse tüm cadde ve sokaklar Sonko destekçileriyle dolup taşmıştı.

Sonko ile sağ kolu Faye'nin gün içinde gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Sağ kolu cumhurbaşkanı adayı olmuştu

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.

O tarihten bu yana tutuklu bulunan Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyetin onanmasıyla seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.

Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, kendisine yakın ve sağ kolu olarak nitelendirilen Bassirou Diomaye Faye'i aday göstermişti.

Faye de 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmıştı. Hapishanedeyken cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Faye'nin seçim kampanyasını destekçileri yürütüyordu.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 3 Şubat'ta seçimin ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog ve siyasi genel af sözü vermişti.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 24 Mart'ta yapılmasına karar verilmesiyle cumhurbaşkanı adayları 9 Mart'ta kampanya sürecine başladı.

Adayların kampanya süreci 22 Mart'ta sona erecek.

Faye'nin bugün itibarıyla kendi seçim kampanyasını bizzat yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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