Senegal'de Beyaz Kıyafetlerle Bayram Namazı

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Senegal'de, Layene tarikatı takipçileri bayram namazını "beyazlar içinde" kıldı.

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Laye'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını kıldı.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığına inandıkları için beyaz giyiniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
