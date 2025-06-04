Senegal'de Kurban Bayramı Hazırlıkları: Koyunlar Okyanusta Yıkanıyor

Senegal'de Kurban Bayramı Hazırlıkları: Koyunlar Okyanusta Yıkanıyor
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Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal'de 'Tabaski' geleneği kapsamında kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması dikkat çekiyor. Yıkanma işlemi, renkli görüntülerle süsleniyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal genelinde kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması, bayram hazırlıklarının en dikkati çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yerel dilde "Tabaski" ismiyle bilinen Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık koyunların satılmadan ya da sahiplerine teslim edilmeden önce yıkanması en önemli kurban geleneklerinden biri kabul ediliyor.

Yıkama işlemi iç kesimlerde kovalarla yapılırken, kıyı kentlerinde ise koyunlar Atlas Okyanusu kenarına götürülüyor.

Genellikle çocuk ya da gençler tarafından yapılan bu yıkama işlemi renkli görüntülere sahne oluyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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