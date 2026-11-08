Senegal'de karaya oturan teknenin ardından yaklaşık 20 kişi cansız bulundu

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DAKAR, 8 Kasım (Xinhua) -- Senegal'in kuzeyindeki Lompoul Plajı'nda bir teknenin açıkta karaya oturduğunun bildirilmesinden bir gün sonra yaklaşık 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Senegal Basın Ajansı'nın cumartesi akşamı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, jandarma ve itfaiye ekipleri Kebemer departmanına bağlı Potou Saradao bölgesinin Tebene kıyı şeridinde bulunan cansız bedenleri kimlik tespiti için ilgili birimlere sevk etti.

Olayın nasıl gerçekleştiği ve teknede kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.

Kaynak: Xinhua