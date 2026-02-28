Senegal'de Müridiler, ilahiler eşliğinde iftar için yemek dağıttı

Senegal'de Müridi tarikatının Baye Fall kolu mensupları, Touba kentinde iftar için yemek dağıttı.

Müridi tarikatının mistik ve aykırı bir yorumu olarak kabul edilen Baye Fall takipçileri, başkent Dakar'a 200 kilometre mesafede bulunan ve Müridi tarikatı için kutsal kabul edilen Touba kentinde toplandı.

Ramazan boyunca her gün topluca yemek hazırlayan Baye Fall takipçileri, kazanlarda pişirdikleri yemekleri iftar vakti dağıtmak üzere başlarının üzerine alarak kentin çeşitli noktalarına dağıldı.

Rengarenk ve yamalı kıyafetler giyen binlerce kişinin ilahiler söyleyerek başlarında kazanlarla ana caddelerden geçişi, renkli manzaralar oluşturdu.

Baye Fall takipçileri, kentin ana caddelerinde oluşturdukları kortejin ardından, topluca zikir çekti, dualar etti.

Müridiliğin mistik boyutu Baye Fall hareketi

Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.

Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahim Fall tarafından kuruldu.

Mame İbrahim Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım Müridilerden ayrışarak mistik ve farklı boyut kazandı.

Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensuplarının büyük kısmı, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.

Baye Fall, Müridiliğin temel prensipleriyle tam anlamıyla uyuşmadığı için ana akım Müridiler tarafından çok benimsenmese de Senegal'in örnek gösterilen barış ortamına katkı sağlayan unsurlardan biri kabul ediliyor.