Senegal'de anayasa değişikliği teklifi Ulusal Meclisten geçti

Senegal'de Ulusal Meclis, anayasanın 29 maddesinde değişiklik öngören düzenlemeyi referanduma sunulmak üzere kabul etti.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada, anayasanın 29 maddesinde değişiklik öngören düzenleme 129 "evet" oyuyla kabul edildi.

Muhalefet milletvekillerinin oturumu boykot etmesi nedeniyle 165 sandalyeli Meclisten ret oyu çıkmadı.

Teklifin görüşüldüğü oturum öncesinde Ulusal Meclis binası çevresinde gerginlik yaşandı.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın partisi Cumhuriyet İçin İttifak (APR) ile bazı muhalefet partilerinin destekçileri, değişiklik teklifini protesto etmek amacıyla Meclis yakınında gösteri düzenledi.

Güvenlik güçleri gösteriye katılanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti, bazı protestocular gözaltına alındı. Ayrıca Meclis çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Genel kurulda arbede

Oylama öncesinde genel kurulda da tansiyon yükseldi. APR milletvekili Abdou Mbow, oturumun durdurulmasını isteyerek kürsüden ayrılmayı reddetti.

Bunun üzerine iktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi (PASTEF) milletvekilleriyle muhalefet sıraları arasında arbede yaşandı.

PASTEF'ten bir grup kadın milletvekili, etrafını sardıkları Mbow'u kürsüden indirmeye çalıştı.

Meclis Başkanı Ousmane Sonko'nun talimatıyla salona giren güvenlik güçleri Mbow'u Genel Kuruldan çıkardı.

Muhalefet, teklifin Meclis Başkanı Ousmane Sonko'nun siyasi konumunu güçlendirmek amacıyla hazırlandığını savunuyor.

Ulusal Meclis ve başbakanın yetkileri genişliyor

Teklif, cumhurbaşkanının görev süresi boyunca siyasi parti başkanlığı yapmasını yasaklıyor, Ulusal Meclis ile başbakanın yetkilerini genişletiyor ve cumhurbaşkanının görev süresi boyunca Meclisi yalnızca bir kez feshedebilmesini öngörüyor.

Düzenleme ayrıca mevcut Anayasa Konseyi yerine dokuz üyeli Anayasa Mahkemesinin kurulmasını, cumhurbaşkanının göreve başlarken olduğu gibi görevden ayrılırken de mal varlığı beyanında bulunmasını ve parlamentonun denetim yetkilerinin güçlendirilmesini içeriyor.

Teklife göre, hükümet, doğal kaynaklara ilişkin yatırım anlaşmaları hakkında Meclisi bilgilendirmekle yükümlü olacak. Cumhurbaşkanının "vatana ihanet" suçuna ilişkin anayasal hükümler daha açık şekilde tanımlanırken, cumhurbaşkanı seçimi ile kesin sonuçların ilanı arasındaki geçiş döneminde yürütmenin yetkileri de sınırlandırılıyor.

Teklif cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usulü ile iki dönem görev sınırında ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Senegal referanduma gidiyor

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Mecliste kabul edilen metnin doğrudan yürürlüğe girmesi yerine halkoyuna sunulmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Moussa Sarr yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Faye'nin, Ulusal Mecliste kabul edilen anayasa değişikliği teklifini halk oylamasına sunma kararı aldığını bildirdi.

Referandumun tarihine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.