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Senegal'de 248 difteri vakası doğrulandı, salgında 11 kişi hayatını kaybetti

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Senegal'de 51 sağlık bölgesinde 248 difteri vakası doğrulandı, salgında 11 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, vakaların yoğunlaştığı bölgelerde ebeveynlere çocuklarının eksik aşı dozlarını tamamlamaları çağrısında bulundu.

Senegal'de 248 difteri vakası tespit edilirken, 11 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Senegal Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığının paylaştığı verilere göre, vakalar özellikle Dakar, Kedougou, Diourbel, Kaolack, Louga ve Thies bölgelerinde yoğunlaştı.

Buna göre, ülkedeki 51 sağlık bölgesinde 248 difteri vakası doğrulandı, 11 kişi de salgın nedeniyle öldü.

Bakanlık, difterinin bulaşıcı ancak aşıyla önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlatarak, ebeveynlere çocuklarının aşı durumlarını kontrol etmeleri ve eksik dozları tamamlamaları çağrısında bulundu.

Hastalığın boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boyunda şişlik ve boğazda grimsi zar oluşumu gibi belirtiler gösterebileceği, bazı vakalarda solunum güçlüğünün de görülebileceği belirtildi.

Yetkililer, ilk belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını ve doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılmamasını istedi.

Kaynak: AA
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