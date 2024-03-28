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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, seçimin galibi Bassirou Diomaye Faye ile görüştü

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminin galibi Bassirou Diomaye Faye ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in, yeni seçilen halefi Faye ve muhalif lider Ousmane Sonko'yu kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, devir teslim törenine ilişkin bazı detaylar ile Senegal gündemini meşgul eden bazı konu başlıklarının ele alındığı ifade edildi.

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.

Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.

Hiçbir siyasi tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda kesin olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 54,2'sini almayı başarmıştı.

44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil "Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı" ünvanını almış oldu.

Faye, "Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı" olarak da tarihe geçti.

Kaynak: AA / Güncel

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