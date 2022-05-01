Sendikalar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmaya devam ediyor - Haberler

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Sendikalar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Maşe - Güncel
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TAKSİM Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bırakmaya Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) da geldi.

TAKSİM Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bırakmaya Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) da geldi. Sendikalar, sırayla meydana girdi. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan sendika üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na da çelenk bıraktı.


- Karaköse

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Güncel

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