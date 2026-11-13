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Sendika, ücretli öğretmenlerin maaş alamadığını belirterek iki bakanlığa çağrı yaptı

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Sendika, ücretli öğretmenlerin maaş alamadığını belirterek iki bakanlığa çağrı yaptı
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, ücretli öğretmenlerin maaşlarını alamadığını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu. Sendika, bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmesini ve öğretmenlerin daha fazla mağdur edilmemesini istedi.

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, düşük ücretlerle çalışan ücretli öğretmenlerin maaşlarını alamadığını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu. Sendika, öğretmenlerin daha fazla mağdur edilmemesi için ilgili bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bütçe görüşmeleri sürüyor ama çok düşük ücretlerle çalıştırılan ücretli öğretmenler, maaşlarını dahi alamıyor! Ödenek ödemeyen Maliye Bakanlığına, öğretmenlerin ücretlerini alabilmesi için görevini yerine getirmeyen Milli Eğitim Bakanlığına derhal sorumluluklarını üstlenmeleri, ücretli öğretmenleri daha fazla mağdur etmemeleri için çağrıda bulunuyoruz!"

Kaynak: ANKA
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