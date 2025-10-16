Senden Kalan Filmi Gala Gecesinde İzleyiciyle Buluştu

Yönetmenliğini Ümit Gündoğdu'nun yaptığı "Senden Kalan" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Atlas 1948 Sineması'ndaki gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan ekip, filme ilişkin duygularını paylaştı.

Yönetmen Ümit Gündoğdu, filmde bir hastalık sonucu yolu kesişen iki farklı karakterin birbiri üzerindeki değişimini anlattığını dile getirerek, aynı zamanda başrol oyuncusu olan, babası Ferhat Gündoğdu'nun da gerçek yaşamında bu hastalıkla uzun bir süre mücadele ettiğini ve atlattığını söyledi.

Oyuncu İlayda Çelik ise bu ekiple aynı filmde rol almanın ve gala gecesinde izleyiciyle buluşmanın kendisi için büyük bir heyecan olduğunu belirterek, "Oldukça güçlü bir hikayeydi bence Senden Kalan. Senaryoyu ilk okuduğumda hissettiğim şey buydu. Çok dramatik ve altyapısı kuvvetli bir hikayeydi." dedi.

Oyuncu Ferhat Gündoğdu da filmde "Murat" karakterini canlandırdığını söyleyerek, "Herkesin kendinden bir şey bulabileceği, dramatik yapısı sağlam, duygusal, güzel bir film izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Cemal Hünal ise çekimlerin çok güzel geçtiğini aktararak, "Çok kaliteli, rahat bir çalışma ortamı vardı. Yönetmenimiz Ümit ile çalışmak çok güzeldi. Çünkü her zaman çok hızlı fikir tazeleyebilen, aklına yeni bir şey geldiği zaman bütün açıları, ışığı değiştiren ve buna cesaret edebilen, takvimden ziyade çalışma saatlerimize özen gösteren bir yönetmendi. Hikayeyi anlatmak konusunda da çok tutkuluydu." diye konuştu.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatar. Hastanede Ferhat ile tanışan Bahar, onun sayesinde umudu ve hayatın gerçek anlamını yeniden hatırlar. Bu içsel yolculuk, Bahar'a aşkı, yeniden başlamayı ve ışıltılı dünyanın ardında saklı kalan hakikati keşfetmeyi öğretir."

Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen filmin oyuncuları arasında Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım, Ayşen İnci, Ege Aydan, Melissa Dilber, Barçın Çalış ve Taygun Erkeskin de yer alıyor.

Yapımcılığını Ege Grup Medya'dan Alpaslan Akman, Bilal Fırat Fendoğlu ve Yunus Akman'ın üstlendiği filmin senaryosunu Bektaş Topaloğlu kaleme aldı.

Film, yarın vizyona girecek.