Haberler

ABD'li Senatör Warner, ülkede artan Müslüman ve Arap karşıtlığına dikkati çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Demokrat Senatör Mark Warner, dini ayrımcılık ve nefret temelli aşırılığın arttığını belirterek, Trump yönetimini Müslüman ve Arap karşıtı söylemleri körüklemekle suçladı. Warner, ayrımcılığın kınanması gerektiğini vurguladı.

ABD'li Demokrat Senatör Mark Warner, ülkede "dini ayrımcılık ve nefret temelli aşırılığın" arttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Müslüman ve Arap karşıtı söylemleri körüklemekle suçladı.

Warner, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "dini ayrımcılık ve nefretle beslenen aşırılığın" ABD'de yükselişe geçtiğini ifade etti.

Trump yönetiminin söylemlerinin, Müslüman ve Arap karşıtlığını beslediğini savunan Warner, bu toplulukların "federal yönetimin politikaları nedeniyle karşı karşıya kaldığı ayrımcılığı" kınadı.

Warner, ABD Kongresi'ndeki bazı söylemlere de tepki göstererek, ismini vermediği bir senatörün kısa süre önce İslam'ı "zehirli bir din" ve "Batı değerleriyle temelden bağdaşmayan" bir inanç olarak nitelendirdiğini anımsattı.

Bu tür söylemlere sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Warner, "Hepimizin, özellikle de kamu görevinde bulunanların, bu sessizliği sona erdirme ve Müslüman ile Arap karşıtı nefreti açık ve kararlı şekilde kınama sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu