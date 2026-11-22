ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Başkan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "arkadaşım" diye nitelemesini eleştirdi.

Shaheen, Senato Dış İlişkiler Komitesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Arkadaşım." ifadesiyle Putin ile fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi.

Senatör Shaheen, "Vladimir Putin, ABD'nin arkadaşı olmaktan çok uzak. ABD Başkanı'nın aksini iddia etmesi, hem şok edici hem de hiç Amerikan bir davranış değil." ifadesini kullandı.

Trump, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü Asya turunun ardından yaptığı açıklamada, "Putin ile harika bir ilişkim var ve bu iyi bir şey, Şi ile de çok iyi bir ilişkim var ve bu da iyi bir şey. Ülkemiz şu anda güvendeyse sebebi budur." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA