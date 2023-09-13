Şemsiyenizi almadan çıkmayın! Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilen bu kentlerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayınlandı.
TEDBİR UYARISI YAPILDI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.