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CHP'li Dinçer'den Maden-İş'e ziyaret: Aksu tahliye edilmeli

CHP'li Dinçer'den Maden-İş'e ziyaret: Aksu tahliye edilmeli
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, cezaevindeki Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu ziyaret etti. Dinçer, Aksu'nun mücadelesinin suç unsuru taşımadığını ve bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Dinçer, maden işçilerinin alacaklarına dikkat çekmek dışında herhangi bir suç unsuru taşımayan bir mücadelenin parçası olan Başaran Aksu'nun bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Semra Dinçer sosyal medya hesabından, cezaevinde bulunan Başaran Aksu'yu ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Dinçer, "Bugün Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettim. Kendisi, aylardır ödenmeyen maden işçilerinin alacaklarına dikkat çekmek dışında herhangi bir suç unsuru taşımayan bir mücadelenin parçası olmuştur. Nitekim taraflar arasında varılan mutabakat sonucu alacakların ödenmesine başlanmıştır. Başaran Aksu, bir an önce tahliye edilmeli ve özgürlüğüne kavuşmalıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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