Haberler

"Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisine özel turlar düzenlenecek

'Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası' sergisine özel turlar düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Modern, Semiha Berksoy'un sanat pratiğini ön plana çıkaran 'Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası' sergisi kapsamında ziyaretçilere özel rehberli turlar düzenleyecek. Turlar, sanatçının yaşamına derinlemesine bir bakış sunacak.

İstanbul Modern, Semiha Berksoy'un çok katmanlı sanat pratiğini odağına alan "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi kapsamında ziyaretçilere özel rehberli turlar düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ayda iki kez, çarşamba günleri düzenlenecek küratörlü ve rehberli turlar, sanatçının yaşamına ve üretimine yakından bakma fırsatı sunacak.

Sergi kapsamındaki ilk paralel etkinlikte sanatçının kızı ve tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy, 6 Mart'ta ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Müze biletiyle ücretsiz gerçekleştirilen tur programında, 11 Mart'ta müze uzmanı eşliğinde genel sergi turu düzenlenecek. 18 Mart'ta ise sanatçının otoportrelerine odaklanan özel bir tur gerçekleştirilecek.

İstanbul Modern şef küratörü ve serginin küratörlerinden Öykü Özsoy Sağnak eşliğinde yapılacak turda, Berksoy'un kendini ifade etme biçimini ve iç dünyasını yansıtan otoportreleri ele alınacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı