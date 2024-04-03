Semih Tepebaşı Niksar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

AK Parti'den Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, mazbatasını aldı.

Niksar Adliyesi Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata töreninde, Tepebaşı ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerine mazbatalarını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Göker Bakar verdi.

Semih Tepebaşı, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçimlerin kazasız belasız bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tepebaşı, "Rabbim bize bu günlere ulaşmayı nasip eyledi. İnşallah hayırlara vesile olur, güzel günler görürüz ve hayırlı hizmetlere vesile olur. Yaşanan süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Törenin andından adliye bahçesine geçen grup hatıra fotoğrafı çektirdi.