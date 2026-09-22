Semih Orman'ın adı Pazaryeri İlkokulu'ndaki kütüphanede yaşayacak

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye İnsan Hakları Müdahale (TİM) Derneği Arama Kurtarma Direktörü Semih Orman anısına kütüphane açıldı.

Pazaryeri İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, TİM Derneği Genel Başkanı Abdullah Usanmaz, dernek üyeleri, Semih Orman'ın yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kara, Semih Orman'ı rahmetle andığını belirterek, kütüphanenin açılmasının anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Kara, Semih Orman'ın adının bu okulda yaşayacağını dile getirerek, "Bu anlamlı projeyi hayata geçiren TİM Derneği Genel Başkanı Abdullah Usanmaz'a, TİM Derneği ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Orman'ın ailesinin her zaman yanında olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Semih Orman'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA