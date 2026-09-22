Haberler

Semih Orman'ın adı Pazaryeri İlkokulu'ndaki kütüphanede yaşayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Semih Orman'ın adı Pazaryeri İlkokulu'ndaki kütüphanede yaşayacak
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Pazaryeri'deki Pazaryeri İlkokulu bahçesinde düzenlenen törenle, geçen yıl hayatını kaybeden TİM Derneği Arama Kurtarma Direktörü Semih Orman anısına kütüphane açıldı. Kaymakam Kara, Orman'ın adının bu okulda yaşayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye İnsan Hakları Müdahale (TİM) Derneği Arama Kurtarma Direktörü Semih Orman anısına kütüphane açıldı.

Pazaryeri İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, TİM Derneği Genel Başkanı Abdullah Usanmaz, dernek üyeleri, Semih Orman'ın yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kara, Semih Orman'ı rahmetle andığını belirterek, kütüphanenin açılmasının anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Kara, Semih Orman'ın adının bu okulda yaşayacağını dile getirerek, "Bu anlamlı projeyi hayata geçiren TİM Derneği Genel Başkanı Abdullah Usanmaz'a, TİM Derneği ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Orman'ın ailesinin her zaman yanında olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Semih Orman'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede

Tanıyabildiniz mi? Kolunda iki kişiyle ifade vermeye geldi

Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Icardi'ye 2029 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

2029'a kadar men edilen Icardi çıldırdı!
Herkes 'dede' diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı

Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

AKOM tarih vererek uyardı: Sağanak yağışlar başlıyor