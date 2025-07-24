Semih Kaplanoğlu'na Manaki Kardeşler Film Festivali'nde Ödül

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, Balkanlar'ın ilk kameramanları olarak kabul edilen "Manaki Kardeşler" adına Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde bu yıl 46'ıncısı düzenlenecek "Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali"nde ödül alacak.

Kaplan Film'den yapılan açıklamaya göre, "Yumurta", "Süt", "Bal", "Buğday" ve "Bağlılık Hasan" filmlerine imza atan Kaplanoğlu, festivalde "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Dimitrija Doksevski, Kaplanoğlu'na festivale davet mektubunda şunları kaydetti:

"En derinden hissedilen, size özgü anlatımın yankısı, dingin bir ritimle akan, felsefi bir özü taşıyan ve görselliğiyle adeta bir şiir gibi konuşan sinema dili. Her kare, anlamla yüklü bir atmosfere sahip, özenle kurulmuş bir tablo gibi. İşte bu zarif görsel sezgi, sinematografi sanatını neredeyse yarım yüzyıldır onurlandıran festivalimizi sizin sinemanızla buluşturan en kıymetli bağ."

"Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü, daha önce Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Bruno Ganz, Milcho Manchevski, Jiri Menzel ve Andrei Konchalovsky'ın arasında olduğu sinema alanında usta isimlere verildi.

46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali, 20–26 Eylül arasında Kuzey Makedonya'nın tarihi kenti Manastır'da (Bitola) düzenlenecek.