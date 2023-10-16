Özbekistan'ın Semerkant şehri, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Kuruluna ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Semerkant, Dünya Turizm Örgütü Genel Kuruluna ilk kez ev sahipliği yapıyor

Özbekistan'ın Semerkant şehri, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Kuruluna ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Açılışını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yapacağı BMDTÖ 25. Genel Kurul Toplantısı'na dünyanın 130'a yakın ülkesinden aralarında bakan ve üst düzey yöneticilerin de yer aldığı 1500'den fazla yetkili ve uzman katılırken Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı iştirak ediyor.

BMDTÖ toplantısının bugün başladığı Semerkant şehri tarihi zenginlikleri ve görkemli kültürel yapılarıyla dikkati çekerken, tarihi Büyük İpek Yolu güzergahında yerleşen bu tarihi kent, ülkenin en büyük ikinci şehri olmasının yanı sıra milattan önce 8'inci yüzyıla dayanan köklü tarihini yansıtan 1000'den fazla kültürel ve mimari yapıya ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli dönemlerde aralarında Batı Karahanlılar, Şeybaniler ve Timurluların da bulunduğu birçok Türk devletine başkentlik yapan Semerkant, Orta Çağ'da inşa edilen mavi kubbeli camileri ve medreseleri, çinilerle bezeli kervansarayları, göğe uzanan minareleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Yüzyıllar boyunca Çin ile Avrupa arasındaki Büyük İpek Yolu üzerinde kilit konumdaki Semerkant, dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmanın yanında Orta Çağ'da dünyanın bilim merkezlerinden biri de oldu. Ünü bugünlere kadar gelen İmam Maturudi, Mirza Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Devletşah Semerkandi gibi yüzlerce ulema ve bilim insanı bu topraklarda yetişti.

Semerkant, Orta Asya Türk mimarisinin ender örneklerinden Registan Meydanı, Emeviler döneminde İslam'ı yaymak için bölgeye gelerek şehit düşen ve Hz. Muhammed'in kuzeni olan Kusem bin Abbas'ın türbesinin bulunduğu Şah-i Zinde Külliyesi, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un mezarının yer aldığı Gur-i Emir Türbesi, ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Timur Sultanı Mirza Uluğ Bey'in inşa ettirdiği Uluğ Bey Gözlemevi, Timur'un eşi Bibi Hanım adına inşa edilmiş Bibi Hanım Medresesi, 712'de inşa edilen Orta Asya'daki ilk camilerden Hazret Hızır Camisi gibi 1000'den fazla tarihi ve kültürel yapıyı bulunduruyor.

2007'de UNESCO himayesinde, kuruluşunun 2 bin 750'nci yıl dönümü kutlanan Semerkant, 2001'de Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Semerkant, ilk defa BMDTÖ Genel Kuruluna ev sahipliği yapıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de Aralık 2021'de düzenlenen BMDTÖ 24. Genel Kurulunda, bir sonraki genel kurula ev sahipliği yapmak için düzenlenen oylamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'u geride bırakan Özbekistan'ın Semerkant şehri, 25. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmış ve örgüt tarafından 2023'te Dünya Turizm Başkenti ilan edilmişti.

20 Ekim'e kadar devam edecek BMDTÖ Genel Kurulu, Semerkant'ta 260 hektarlık alanda yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" turizm bölgesinde bulunan Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

130 ülke ve uluslararası kuruluşlardan 1500'den fazla katılımcının yer aldığı genel kurul kapsamında BMDTÖ Turizm ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Turizm ve Rekabet Edebilirlik Komitesi toplantıları, Yatırım Forumu, Orta Asya Turizm Çalıştayı ve Turizm Fuarı da tertip edilecek.

Toplam 18 bin metrekare kapalı alana sahip ve 3 bin 500 kişi kapasiteli, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki en büyük kongre merkezi, 13 toplantı salonundan oluşurken, kongre merkezinin bulunduğu yerleşkede toplam 2 bin 500 kapasiteli 8 otel, 30'a yakın restoran ve lokanta da faaliyet gösteriyor. "İpek Yolu Semerkant" turizm bölgesinde ayrıca Semerkant'taki tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı Baki Şehir Külliyesi de bulunuyor.

Kongre Merkezi geçen sene Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanları zirveleri ve Orta Asya-Avrupa Birliği; Bağımsız Devletleri Topluluğu ülkeleri dışişleri bakanları toplantıları ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

İki yılda bir düzenlenen BMDTÖ Genel Kurulunda, delegeler tarafından bir sonraki toplantının yapılacağı şehir ile 2025 Dünya Turizm Başkenti belirlenecek.