SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu Güncel Haberler Şanghay İşbirliği Örgütü toplantı salonu Toplantıya katılan devlet başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantı salonu Toplantıya katılan devlet başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu ile batı arasındaki köprü konumumuz emsalsiz imkanlar sunuyor. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız Güncel Kaynak: AA / Osman Baytürk Şanghay İşbirliği Örgütü Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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