SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu
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Şanghay İşbirliği Örgütü toplantı salonu Toplantıya katılan devlet başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.
Şanghay İşbirliği Örgütü toplantı salonu
Toplantıya katılan devlet başkanları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu ile batı arasındaki köprü konumumuz emsalsiz imkanlar sunuyor. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız