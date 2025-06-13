Semerkand'da 'Yesevi Yolu ve Mirası' Paneli Düzenlendi

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli gerçekleştirildi.

Semerkant Devlet Üniversitesinin ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesi kapsamında düzenlenen panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle hayata geçirildi.

Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rustam Halmuradov'un açılışını yaptığı etkinlikte, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, Türkiye Cumhuriyeti Semerkant Başkonsolosu Salih Caner, UNESCO-Uluslararası Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Evren Rutbil, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadullah Gülten, Özbek ve Türk akademisyenlerin yanı sıra Türki cumhuriyetlerden de bilim insanları ve araştırmacılar yer aldı.

Açılışta konuşan Halmuradov, söz konusu panelin Orta Asya'nın incisi olan tarihi Semerkant'ta yapılmasının ayrı öneme sahip olduğunu belirterek, toplantının başarılı geçmesini temenni etti.

Panelde, Prof. Dr. İlhan Şahin "Hoca Ahmed Yesevi ve Coğrafyası", Prof. Dr. Feridun Emecan "Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşunun Manevi Zemininin Kökenleri ve Türkmen Dünyası", Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu "Selçuklu Fetihleri Öncesinde Anadolu'nun Dini Durumu ve Türk Yerleşimi ile Başlayan Değişim", Prof. Dr. Haşim Şahin "Timurlular ve Yesevi Geleneği", Prof. Dr. Osman Köse "Rus İşgali Sürecinde Kazan Hanı Gaib Muhammed'in Diplomatik Heyetinin İstanbul'daki Faaliyetleri", Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu "Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi", Prof. Dr. Mustafa Alkan "Yeseviliğin Osmanlı'da Oluşan Tarikatlara Etkisi", Prof. Dr. Kenan Ziya Taş "Pir-i Türkistan'dan Emir-i Türkistan'a Orta Asya'dan Anadolu'ya", Prof. Dr. Fatih Ünal "Ahmed Yesevi'nin Kavmi Mensubiyeti Hakkında Görüşler" adlı sunum yaptı.

Panel oturumlarında ayrıca, Doç. Dr. Cavit Güzel "Hoca Ahmet Yesevi'nin Manevi Mirası: Menkabelerin Anadolu'ya Yolculuğu", Doç. Dr. Aziz Altı "Ahmed Yesevi'nin Alevi Ocaklarıyla İlişkilerine Dair Bazı Tespitler", Dr. Öğr. Üyesi Davut Şahbaz "Orta Anadolu'da Yesevi İzleri", Prof. Dr. Hava Kurt Selçuk "Toplumsal Bellek Oluşturma Bağlamında Hoca Ahmed Yesevi İsminin Türkiye'de Yaşatılması: Hoca Ahmed Yesevi İsmini Taşıyan Okul, Cami ve Cadde İsimleri", Prof. Dr. Ali Selçuk "Sıraç Türkmenlerinde Hoca Ahmed Yesevi", Prof. Dr. Nasrullah Uzman "Türkiye'de Milli Kimliğin İnşa Sürecinde Din Anlayışı: Yesevilik Örneği", Mehmet Şahin Dede "Tahtacı Türkmenlerinde Yesevi İzleri", Prof. Dr. Sadullah Gülten "Ahmed Yesevi Evliya Çelebi'nin Ceddi miydi?", Dr. Öğretim Üyesi Halim Kılıç "Osmanlı İstanbul'unda 19. Yüzyılda Özbek Tekkeleri", Dr. Öğretim Üyesi Zafer Sever "Sibirya'da Seyyid ve Özbek Nüfusunun Teşekkülü", Dr. Öğretim Üyesi Harun Arslantürk "Kutsal Alanın Yıkımı: Yesevi Türbesi Üzerinden Rus Kolonyalizminin İnanç, Bellek ve Kimlik Tahribi" adlı sunum gerçekleştirdi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten, yaptığı değerlendirmede, Yesevi Yolu ve Mirası projesi kapsamında bugüne kadar Azerbaycan'ın Bakü, Kırgızistan'ın Bişkek, Kazakistan'ın Almatı ve Türkistan şehirlerinde ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te paneller gerçekleştirdiklerini, Semerkant'ın ise bu anlamlı yolculuğun yeni durağı olduğunu ifade etti.