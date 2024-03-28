Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kütüphane Haftası'nda öğrencilerle buluştu

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçe kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphanede kitapları inceleyen Ateş, öğrencilerle sohbet etti.

Ateş, yaptığı konuşmada, öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılmasını sağlamak, kitap sevgisini aşılamak ve kitap okuyarak vakit geçirmenin güzelliğini hissettirmek amacıyla her yıl martın son haftasının, Kütüphane Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Ateş, "Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerdir. Kitaplarımızın şarjı bitmiyor, istediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Kitap okumak sınavlarınıza da büyük katkı sağlayacaktır." dedi.