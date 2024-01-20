Şemdinli'de yol açma çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapan yollar ekipler tarafından açılıyor.

Geçtiğimiz hafta Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı bir çok köy ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasıyla birlikte kara yolları ve İl özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri kardan dolayı kapanan ve kar kalınlığın yer yer 5 metreyi bulduğu

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunca çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı ve çığ tehlikesinden dolayı çalışmalar zorlukla ilerlerken, Alan köyünün yolunun biran önce açılması için ekipler çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.