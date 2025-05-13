Şemdinli'de Su Kuyusuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 6 yaşındaki Abdulkerim Yılmaz, oyun oynarken su kuyusuna düştü. Olay yerine gelen köylüler çocuğu kuyudan çıkardı, ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrasında 6 yaşındaki Abdulkerim Yılmaz, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
Olay yerine giden köylüler, çocuğu düştüğü kuyudan çıkardı.
Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel