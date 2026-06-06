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Hakkari'de dağda pancar toplarken düşen kadın yaralandı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağlık alanda pancar toplamaya giden Ç.U., dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağlık alanda düşen kadın yaralandı.

Ağaçdibi köyü kırsalında pancar toplamaya giden Ç.U, dağlık alanda dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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