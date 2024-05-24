Hakkari Şemdinli'de DAP Müzik Atölyesi Hizmete Açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan müzik atölyesi, 'Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında Günyazı Köyü Halil Sever İlkokulunda hizmet vermeye başladı. Atölyenin açılış törenine Kaymakam Ali Ekber Ateş de katıldı ve öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yapılan müzik atölyesi hizmete açıldı.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Günyazı Köyü Halil Sever İlkokulunda DAP Müzik Atölyesi oluşturuldu.
Yapımı tamamlanan atölye, Kaymakam Ali Ekber Ateş'in katıldığı törenle hizmete açıldı.
Açılıştan sonra öğretmenler, müzik dinletisi sundu.