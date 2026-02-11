Haberler

Şemdinli'de Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

Şemdinli'de Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yarışmanın manevi atmosferini vurgulayarak katılanları tebrik etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasının finali yapıldı.

İlçe merkezindeki camide düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yarışmanın manevi bir atmosferde yapıldığını söyledi.

Yılmaz, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, ezanı ve hutbeyi büyük bir edep, hassasiyet ve gönül diliyle okudular. Cenab-ı Hak, Kur'an'a hizmet eden bu güzel evlatlarımızın sayısını artırsın, onları bu toprakların Mevlana'sı, Yunus Emre'si, Hacı Bektaş-ı Veli'si ve Veysel Karani'si gibi gönül insanları eylesin. Kaybedeni olmayan bu anlamlı yarışmada emek veren tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve fedakar öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Programa, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve İlçe Müftüsü Adem Karaca katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası