Şemdinli'de Kardan Çöken Ahırda 7 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Şemdinli de kardan çöken bir ahır da 7 küçükbaş hayvan telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bozyamaç köyünde kardan dolayı çöken ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bozyamaç köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan M.Rehim Dündar'a ait olan ahır yağan karın ağrılığına dayanamayıp çöktü. Yaşanan olayda 7 küçükbaş hayvanın telef oldu, bazı büyükbaş hayvanlar ise yaralandı. Köylüler enkaz altına kalan hayvanları kurtardı.

M.Rehim dündar benim tek geçimim bu 7 baş küçük koyunum du. Yetkililerde yardım beklediğini belirtti.