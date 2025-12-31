Şemdinli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle çarşı merkezinde biriken karlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İlçede iki günden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı sonrası belediye ekipleri ilçe merkezinde ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Fahri Şakar'ın da katıldığı çalışmalarda, yollarda biriken karlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.

Kar temizleme çalışmaları sırasında park halindeki bazı araçların kar altında kaldığı görüldü.

Belediye ekipleri, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.