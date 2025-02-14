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Şemdinli'de Hayvan Barınağı Ziyareti

Şemdinli'de Hayvan Barınağı Ziyareti
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Kaymakam Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar, hayvan barınağında incelemelerde bulundu. Akpınar, sahipsiz hayvanların korunması için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Şakar ise hayvanların refahını artırmak için destek vereceklerini açıkladı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar hayvan barınağında incelemlerde bulundu.

Kaymakam Akpınar ve Belediye Başkanı Şakar, hayvan barınağını ziyaret etti.

Hayvanların durumu hakkında bilgi alan Akpınar, sahipsiz hayvanların korunması ve daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Şakar ise hayvanların refahını artırmak için gereken tüm destekleri sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
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