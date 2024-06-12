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Şemdinli'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi. Sergiye Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş de katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri hazırladıkları el emeği ürünlerini sergiledi.

Öğretmen evi bahçesindeki serginin açalışında etkinlikler düzenlendi.

Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, stantları gezerek hazırlanan ürünleri inceledi, kursiyerleri tebrik etti.

Programa, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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