Silahla kayınpederinin evini bastı: 4 ölü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş eşi tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölenlerden birinin hemşire olduğu öğrenildi.
CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖTÜRÜLDÜ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş eşi Musa Gezer tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşinin cenazeleri, Şemdinli Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp otopsi işlemleri için Van'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin Şemdinli'de toprağa verileceği bildirildi.
ÖLENLERDEN BİRİ HEMŞİREYDİ
Hayatını kaybeden Gürkan Demir 'in bir yıldır Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği belirtildi.
Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),