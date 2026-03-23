Fatih'te öldürülen Semanur Algül son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te eşi tarafından öldürülen 29 yaşındaki Semanur Algül, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin, delilleri karartmak için yangın çıkardığı belirtildi.

Zeyrek Mahallesi'nde dün, eşi tarafından öldürülen ve yaşadığı evde çıkan yangın sonucunda cesedi bulunan Semanur Algül için Bahçelievler Yenibosna Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Algül'ün naaşı, defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazede Algül'ün yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan, eşini boğarak öldürüp delilleri karartmak amacıyla yangın çıkardığı belirlenen şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Dairede yapılan kontrolde, Semanur Algül'ün (29) cesedi bulunmuştu.

Bina sakinlerinin, yangının ardından Algül'ün eşinin evden hızla kaçtığını belirtmesi üzerine, H.A. gözaltına alınmıştı.

Bir çocuk annesi olan Aygül'ün bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?

Ortalığı kasıp kavuran iddialara ilk yanıt geldi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı