Brezilya'da sel faciası: 100 ölü, 128 kayıp

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda meydana gelen sel sonucunda can kayıpları arttı. Çok sayıda kişi de kayıp olarak bildirilirken Salgado Filho Uluslararası Havalimanı da sular altında kaldı, uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Havalimanında ortaya çıkan görüntülerse selin boyutunu gözler önüne serdi.

BİNLERCE KİŞİ KABUSU YAŞADI

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Eyalette 100 kişinin ölümüne neden olan sel 1.4 milyondan fazla kişiyi etkiledi, 128 kişi de kayıp olarak bildirildi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Eyalette hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti.