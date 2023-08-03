Bartın'da yaşanan sel afeti sonucu sular altında kalan Atılım Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışmaları tamamlandı ve üretim yeniden başladı. Selde zarar gören makine ve teçhizatların onarımları tamamlandı ve yüzlerce işçi iş başı yaptı.

Selin vurduğu Atılım Sanayi Sitesi'nde üretim yeniden başladı

BARTIN - Bartın'da 200'den fazla işyerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesindeki temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken tesis ve atölyelerde yüzlerce işçiyle yeniden üretime başlandı.

Bartın'da 9 Temmuz Pazar günü yaşanan sel afetinde çevresindeki dere yataklarının taşması sonucu Atılım Sanayi Sitesinde yer alan 200'den fazla iş yeri sular altında kaldı. İşyerlerinde sele yakalanan 50'den fazla işçi mahsur kaldıkları çatılardan Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve iş makineleri ile kurtarıldı.

Selin ardından balçıkla dolan tesislerdeki temizlik çalışmalarına itfaiye, arazöz ve iş makineleri ile destek verildi.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra selde zarar gören makine ve teçhizatların onarımlarının tamamlanmasıyla beraber yüzlerce çalışanın iş başı yaptığı sanayi sitesindeki tesislerde üretime yeniden başlandı.

Kademeli olarak üretime başlayan ve tam kapasite üretime geçmek için çalışmalarına devam eden tesislerinde yer aldığı sanayi sitesinde Devlet Su İşleri tarafından iş makineleri ile gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları da tamamlandı.

Kademeli üretimin başladığı ayakkabı tesislerinden sorumlu Çağan Öztürk, "22 gün önce büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Çok şükür bu günün sonunda duvardaki sel izlerini, makinelerdeki sel izlerinin hepsini hallettik. Bir tek yüreğimizde kaldı o sel izleri. Çok şükür elemanlarımızda bugün bismillah dediler. Her şeyimiz tam takım, eksiğimiz yok. Bazı şeylerimiz ufak tefek olsa da onları da zaten hepsini zamanla tamamlayıp inşallah daha da güzel yerlere gelmeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla 45 kişiyle işimize başladık. İlerleyen zamanlarda tabi ki evde kalan arkadaşlarımızda var. Onları da devam ettireceğiz. Bir 10-12 günlük süreç içinde tüm elemanlarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz." Dedi.

Mobilya tesislerinden sorumlu ustabaşı Dursun Sinoplu ise, "Bir ay önce kuvvetli bir sel felaketi geçirdik. Üretimimiz 10-15 gün aksadı. Temizlik çalışmaları, makinelerimiz komple sele gitti. Temizlik, makinelerimizi yeniden onardık. Şimdi yeniden üretime başladık Allah'ın izni ile. Tabi çok büyük kaybımız var. Suntalarımız, keçelerimiz, süngerlerimiz. Çok zararımız var yani. İş gücünden de büyük bir zararımız oldu tam işimizin yoğun olduğu zamanlarda. Ama Allah'a şükür yine yavaş yavaş başladık üretimimize, devam ediyoruz" Şeklinde konuştu.

Atılım Sanayi Sitesindeki sel anı işyerlerinin güvenlik kameralarınca kayıt altına alınırken selin işyerlerine dolması, makine, tezgah, masa, malzeme ve ürünleri sürüklediği anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.

Sanayi sitesinde 1,5 metreyi bulan sel suları nedeniyle çok sayıda makine ve teçhizat hasar görürken kullanılamaz hale gelen ürünlerse iş makineleri ile kamyonlara yüklenip şehir çöplüğüne taşınmıştı.