Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na Seçildi

(ANKARA) - Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, tebrikler için teşekkür mesajı paylaştı.

Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilmem nedeniyle tebriklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kadınlar olarak dünyada ve ülkemizde; demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesini omuz omuza, her alanda ve daima sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız!" dedi.