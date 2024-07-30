Selimpaşa'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, SİLİVRİ Selimpaşa mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaklaşık 10 dönümlük alan alevlerden etkilendi.

Selimpaşa mahallesi Doğantepe bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, çevredeki yangının ağaçlara ve çiftlik evlerine sıçramaması için uğraş verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerden 10 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.