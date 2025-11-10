Haberler

Selimiye Camisi Restorasyonunda Önemli Gelişmeler

Selimiye Camisi Restorasyonunda Önemli Gelişmeler
Güncelleme:
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Selimiye Camisi'nde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Camideki betonarme imalatların kaldırılması ve minarelerin onarılması gibi süre gelen çalışmaların detayları açıklandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Selimiye Camisi'ne geçmişte yapılan betonarme imalatların restorasyon kapsamında eserden uzaklaştırıldığını belirtti.

Saraç, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı sunumda, Edirne'de 166, Kırklareli'nde 26 olmak üzere sorumluluk sahalarında 192 tescilli kültür varlığının bulunduğunu söyledi.

Bölgede restorasyonu süren 6 eserin bulunduğunu belirten Saraç, "Selimiye Camisi bu eserlerin başında geliyor. Kubbede güçlendirme yapıldı, kurşunları tamamen yenilendi, minareleri onarıldı. Zaten camide restorasyonun asıl başlama nedeni minarelerindeki hasarlardı." dedi.

Saraç, caminin minarelerindeki orijinal son çiniden aynı ebat ve renkte üretip montajını yaptıklarını dile getirdi.

"Sıvalar yenilendi"

Selimiye'nin 1983 yılındaki kapsamlı son onarımında, o dönemki birçok eserde olduğu gibi çimento kullanıldığını ifade eden Saraç, şöyle konuştu:

"Daha sonradan anlaşıldı ki çimentonun içerisinde tuz var. Tuz suda çözülüyor ve yapıdan çıkmak istiyor. Betonarmenin içinden çıkamıyor çok sert. Kullanılan taş ve tuğla doğal malzemeler olduğu için gözenekli. Bu nedenle tuz bunların arasından dışarıya çıkmaya çalışıyor. Çıkarken de, biz gözle göremiyoruz ama uzun yıllarda oraları patlatarak çıkıyor. O nedenle 1983 yılında yapılan onarımlardaki çimentolu imalatlar camiden uzaklaştırıldı. Orijinal harçların analizlerine göre restorasyon çalışmalarında sıvalar yenilendi."

"Mezar taşları kent tarihine ışık tutacak"

Saraç, Tunca Nehri kıyısındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.

1960'lı yıllardan beri kapalı olan caminin, 3 defa çok ciddi taşkına maruz kaldığını aktaran Saraç, "Yalı camisi örneği çok az. Sayın Valimiz Yunus Sezer de çok önemsiyor, destek oluyor. Caminin minaresini bir seviyeye kadar söktük. Cami restore edildikten sonra nehirle bağlantısının kurulması bence Edirne için çok önemli. Caminin haziresi 1,5 metre toprak doluydu. Bilimsel kazısını yaptık. Şu an projelerini çiziyoruz. Bilim heyetindeki hocalarımızın bize söylediği Edirne tarihine ışık tutacak mezar taşları olduğu yönünde. Tek tek taşlar okunacak, birleştirilecek. Haziresi ve rıhtımıyla beraber camimizi restore edip tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kubbe geçişleri Türkiye'deki en güzel örnekleri"

Saraç, İl Özel İdaresi ve Edirne Çevre Koruma Vakfı katkısıyla yürütülen Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Hamamdaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Saraç, "Hamamdaki mukarnas denilen kubbe geçişleri bence Türkiye'deki en güzel örnekleri. Hamam kendi başına zaten bir müze diyebiliriz. Sadece gidip kubbe geçişlerini izlesek Osmanlı'daki birçok kubbe geçiş motifini burada bulabiliriz." dedi.

Saraç, Uzunköprü Muradiye Camisi'nin yıl bitmeden ibadete açılacağını, kent merkezindeki Çokalca ve Şeyh Şüceaddin camilerindeki çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Haberler.com
500
title
