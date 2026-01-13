Selimiye Camisi'nde kalem işi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz, reddedildi

EDİRNE'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, tartışmalara konu olan yeni kalem işi uygulamalarıyla ilgili Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itiraz, Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararda; eldeki somut katmanın varsayımlar üzerine yok edilmesinin restorasyon etiğine ve koruma kuramına aykırı olduğu belirtildi.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nde, 2023 Haziran'da Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayıyla ana kubbe kalem işleri uygulaması başlatıldı. Kalem işleri uygulaması 2024 yılında tamamlanırken, bu süreçte hat ve tezyinat uzmanlarından oluşan Selimiye Camii Tetkik ve Tahkik Heyeti tarafından mevcut projeye 2024 yılının Şubat ve Mayıs aylarında 2 kere itiraz edilerek, yeni kalem işi projesi önerisinde bulunuldu. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu heyetin önerilerini reddetti. Kurul, heyetin yaptığı 3'üncü itirazı dikkate alıp, tarihi camideki kalem işi uygulamalarını 'hatalı' olduğu gerekçesiyle iptal etti. Bunun üzerine Selimiye Camisi'nin ana kubbesindeki kalem işleri için 29 Temmuz'da hazırlanan yeni proje uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda son onaylanan proje ile kubbedeki mevcut 18'inci yüzyıla ait kalem işi katmanı kaldırılıp, yeni çalışma başlatıldı.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Tarihi camide, mevcut 18'inci yüzyıla ait kalem işlerinin hatalı olduğuna yönelik iddianın bilimsel verilerden yoksun olduğu gerekçesiyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açıldı. Açılan davada gerekçe olarak, hem Yüksek Kurul'un hem de Bölge Kurulu'nun bilimsel esaslara göre karar vermek zorunda olduğu, işlemlerin haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü. Bölge İdare Mahkemesi, geçen yıl 26 Eylül'de toplanarak davayı görüştü. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme; davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden savunma ve belgelerin cevaplarını göndermeleri için 30 gün süre vererek, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme konuyla ilgili nihai kararını kasım ayında açıklayarak, Selimiye Camisi'nin ana kubbe, yarım kubbeler ve harim bölümü için hazırlanan yeni kalem işi projesine ilişkin Koruma Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMAYA İTİRAZA RET

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İtirazı görüşen 4'üncü İdari Dava Dairesi, bakanlığın yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme gerekçesinde, caminin ana kubbe ve harim kısmındaki mevcut kalem işi bezemelerin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip, nitelikli birer tarihi belge olduğunu, 16'ncı yüzyıldaki özgün bezemelere dair ise somut bir çizim veya kanıt bulunmadığını belirtti. Kararda, eldeki somut katmanın varsayımlar üzerine yok edilmesinin restorasyon etiğine ve koruma kuramına aykırı olduğunu belirtildi. Yapının 2011 yılında UNESCO listesine mevcut haliyle kaydedildiği hatırlatılan kararda, bilimsel dayanaktan yoksun bu müdahalenin eşsiz bir kültür varlığı üzerinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı ifade edildi.

'KARARDAN SEVİNÇLİYİZ'

TMMOB Mimarlar Odası Edirne İl Temsilcisi Atilla Ergin, mahkeme kararının odanın isteği doğrultusunda sonuçlandığını belirterek, "Selimiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nden atılma tehlikesi ortadan kalkmıştır. Daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütmeyi durdurma kararına verdiği itirazla beraber açılan dosyada olay sonlandırılmış oldu. Çok sevinçliyiz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Selimiye Camisi'nde restorasyonda sona yaklaşıldığını da söyleyen Ergin, "Restorasyon da bitmek üzere. Bittikten sonra Selimiye hem ibadete hem de ziyarete açılacağı için nelerin yapılıp yapılmadığını göreceğiz ama restorasyonu gerekliydi. Sadece restorasyon projelerinin hazırlanması 2 yıl sürmüştü. Restorasyonu da yaklaşık 2 senedir sürüyordu. 4 senelik bir sürecin sonuna gelindi. Şehrimiz için iyi bir adımdı. Onun paralelinde birçok tarihi binalarımızın, sivil mimari yapılarımızın restorasyonu da sürüyor. Edirne'nin bir tarih kenti olduğu daha somut olarak görünüyor" diye konuştu.