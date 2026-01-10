İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Selen Görgüzel gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Selen Görgüzel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Selen Görgüzel gözaltına alındı.
Şüpheli Görgüzel'in işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel