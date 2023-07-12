Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde yaşanan selde tavuk çiftliğindeki yaklaşık 8 bin 400 tavuk telef oldu. Bakırcılar köyünde etkili olan şiddetli sağanağın ardından yaşanan selde arazilerin yanı sıra bazı ahır ve çiftlikler su altında kaldı. Dere yatağının yön değiştirmesiyle bir tavuk çiftliğini sel suları basarken, çalışanlar canlarını zor kurtardı. Çiftlikte yaklaşık 8 bin 400 tavuk telef oldu. Yaklaşık 500 bin liralık zararları olduğunu belirten çiftliğin sahibi Recai Güney, 'İlk başta dere tam taşmamıştı daha sonra bir anda 1 buçuk metre kadar yükseldi. Kümeslerimize geldi, onları kurtarmaya çalışırken su bir anda tüm alanı bastı. Bu sefer kendi canımızı kurtarmanın derdine düştük. O yüzden sahayı terk ettik' ifadelerini kullandı. İşletme sahibi Recai Güney, 'Devlet tüm imkanlarını kullanıyor. Evde 3 çocuğum var biri 2 yaşında yüzde yüz engelli. Onları kurtarmanın derdine düştüm. Devlet hep yanımızda oldu. Kaymakamlıktan zarar için tespit etmeye geldiler, inşallah en kısa sürede toparlarız' dedi.

Sele teslim olan köydeki tavuk çiftliğinde 8 bin 400 tavuk telef oldu

ZONGULDAK- Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde yaşanan selde tavuk çiftliğindeki yaklaşık 8 bin 400 tavuk telef oldu.

Bakırcılar köyünde etkili olan şiddetli sağanağın ardından yaşanan selde arazilerin yanı sıra bazı ahır ve çiftlikler su altında kaldı. Dere yatağının yön değiştirmesiyle bir tavuk çiftliğini sel suları basarken, çalışanlar canlarını zor kurtardı. Çiftlikte yaklaşık 8 bin 400 tavuk telef oldu.

Yaklaşık 500 bin liralık zararları olduğunu belirten çiftliğin sahibi Recai Güney, "İlk başta dere tam taşmamıştı daha sonra bir anda 1 buçuk metre kadar yükseldi. Kümeslerimize geldi, onları kurtarmaya çalışırken su bir anda tüm alanı bastı. Bu sefer kendi canımızı kurtarmanın derdine düştük. O yüzden sahayı terk ettik" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Recai Güney, "Devlet tüm imkanlarını kullanıyor. Evde 3 çocuğum var biri 2 yaşında yüzde yüz engelli. Onları kurtarmanın derdine düştüm. Devlet hep yanımızda oldu. Kaymakamlıktan zarar için tespit etmeye geldiler, inşallah en kısa sürede toparlarız" dedi.